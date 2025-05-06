May 6, 2025 11:01 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: الطاقة النووية ضرورية للاستخدامات السلمية ولتلبية احتياجاتنا من الطاقة وهذا حق للشعب الإيراني يجب أن يُمنح له

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o