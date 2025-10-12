Oct 12, 2025 4:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: سيتم إطلاق سراح الفلسطينيين بعد التأكد من الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o