Jul 21, 2025 10:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدثة باسم البيت الأبيض: وزير الخارجية ماركو روبيو تدخل بشأن سوريا لخفض التصعيد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o