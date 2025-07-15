Jul 15, 2025 6:38 AMClock
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المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب سيواصل الضغط حتى الإفراج عن كل رهينة في غزة

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