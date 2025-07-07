Jul 7, 2025 8:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترمب سيناقش مع نتنياهو التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o