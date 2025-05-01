May 1, 2025 4:15 PMClock
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المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترمب أنهى الرقابة التي فرضها بايدن على المنصات الإلكترونية

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