Jun 29, 2025 6:24 PMClock
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المبعوث الأميركي في سوريا: الرئيس الشرع أوضح أنه لا يكره إسرائيل ويريد سلاما على الحدود

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