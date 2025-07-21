Jul 21, 2025 3:03 PMClock
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المبعوث الأميركي براك: التدخل الإسرائيلي في سوريا عقّد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة

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