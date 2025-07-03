Jul 3, 2025 6:57 PMClock
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المبعوث الأميركي إلى سوريا: ⁧دمشق⁩ وتل أبيب تجريان محادثات جادة عبر واشنطن لإعادة الهدوء عند حدودهما

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