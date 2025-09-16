Sep 16, 2025 4:09 PMClock
المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك: عملية بناء الثقة في سوريا قد تستغرق سنوات واليوم يتم بناء الأمل والتسامح والخطوات التي تتخذها الحكومة السورية تاريخية

