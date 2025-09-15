12:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك عبر "اكس": أعربت بالنيابة عن الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو عن دعمي لقطر ورئيس وزرائها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o