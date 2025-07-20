Jul 20, 2025 5:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المبعوث الأميركي إلى سوريا: تبادل الأسرى والمعتقلين هو الأساس نحو التهدئة الدائمة وجميع الأطراف اتفقت على وقف النار في السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o