Jul 16, 2025 4:11 PMClock
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المبعوث الأميركي إلى سوريا: بيان الرئاسة السورية قوي لكن يجب اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف

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