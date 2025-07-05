نشر المبعوث الأميركي، توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس"، "يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتوترة في الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل "بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد". وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: "لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيمًا من جديد".

