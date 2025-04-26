Apr 26, 2025 10:05 AMClock
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المبعوث الأممي الخاص لسوريا: أجريت في نيويورك نقاشًا مثمرًا مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني

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