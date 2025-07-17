Jul 17, 2025 11:50 AMClock
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المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: نحث إسرائيل على الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم الصراع

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