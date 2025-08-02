صدر بيان عن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان توجه فيه إلى المالكين القدامى، جاء فيه: "ردا على ما تم تداوله من قبل بعض الجهات حول وجود اتفاق مزعوم بين المالكين والمستأجرين لتعديل بعض بنود القانون الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/06/2025، نؤكد بشكل قاطع أن تجمع المالكين، ممثلا بهيئته الإدارية، لم يعقد أي اجتماع مع أي جهة في هذا الخصوص، ولم يوافق على أي تعديل من شأنه المساس بحقوق المالكين أو ملكيتهم الخاصة".

وأضاف البيان: "إننا نأسف لما تبين من اجتماعات سرية جرت دون علم التجمع أو مشاركته، في محاولة لتجاوز إرادة المالك نوافق على مضمونها ولا على نتائجها. وعليه، نعلن براءتنا الكاملة من أي تنازلات او اتخاقات أبرمت خارج إطار التجمع، ونؤكد استمرارنا في الدفاع عن حقوقنا وكرامة أهلنا وملكيتنا التاي نرفض أن تغتصب تحت أي ذريعة".

وختم: "سنواصل نضالنا بكل الوسائل القانونية والشرعية المتاحة للحفاظ على حقوق المالكين ورفض أي تعديلات تفرض من دون موافقتهم الصريحة والواضحة".