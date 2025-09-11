المركزية - دانت المؤسسة المارونية للانتشار "بأشد العبارات التهديدات الخطيرة والمرفوضة التي طالت الإعلامي وليد عبود، رئيس تحرير اخبار محطة الـMTV".

وقالت في بيان:"إنّ هذه التهديدات تمثّل اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة والتعبير، ومحاولة لترهيب الإعلاميين وثنيهم عن القيام بواجبهم المهني في نقل الحقيقة للرأي العام".

واكدت أنّ "حماية الصحافيين وحرية الكلمة هما ركيزتان أساسيتان لأي نظام ديموقراطي سليم، وأن أي مساس بهما يشكّل تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة".

وإذ دعت السلطات اللبنانية المختصة إلى "التحرّك السريع والشفاف للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه التهديدات ومحاسبتها وفقًا للقانون"، طالبت" بضمان سلامة الإعلامي وليد عبود وكافة الإعلاميين العاملين في لبنان".

وختمت: "إنّ المؤسسة المارونية للانتشار تعلن تضامنها الكامل مع الزميل وليد عبود، ومع أسرة محطة MTV، ومع جميع الإعلاميين الذين يشكّلون خط الدفاع الأول عن حرية التعبير والإعلام الحرّ المستقل في لبنان والعالم".