المركزية - استنكرت "المؤسسة المارونية للإنتشار" في بيان "التصريحات المسيئة التي صدرت عن المحامية بشرى الخليل، والتي تتطاول فيها على مقام غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، متّهمةً إيّاه زوراً وبهتاناً بالانحياز إلى اسرائيل، في ادّعاءات باطلة لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة".

واعتبرت إن "هذه التصريحات الخطيرة تمسّ بمكانة دينية ووطنية سامية، وتسيء إلى أعلى رموزنا الروحية التي كانت ولا تزال صوتاً للحق، ومدافعاً عن القيم الإنسانية والكرامة الوطنية في وجه كل أشكال الظلم والاحتلال".

وتابعت: "نرى في هذه التصريحات محاولة رخيصة لإثارة الفتنة وبثّ الشكوك بين أبناء شعبنا، ونرفض بشكل قاطع الزجّ بمقاماتنا الروحية في مهاترات سياسية ضيقة تخدم أجندات مشبوهة لا تعبّر عن ضمير اللبنانيين الأصيلين ولا عن تطلعاتهم".

اضاف البيان: "نطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ كل من تسوّل له نفسه التطاول على الرموز الدينية والتلفّظ باتهامات خطيرة لا تستند إلى أي دليل أو منطق".

وختم البيان: "نؤكد أن غبطة البطريرك كان وسيبقى صوت السلام، ومدافعاً صلباً عن القيم المسيحية والوطنية وعن مبدأ التعايش، ولن تنال من مكانته مثل هذه المحاولات المغرضة".