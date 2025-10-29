Oct 29, 2025 3:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن عن اكتشاف نفطيّ جديد في حوض سرت عن طريق شركة أو.إم.في النمساوية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o