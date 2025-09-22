المركزية - دان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في بيان "بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بنت جبيل والتي ذهب ضحيتها عائلة فيها ثلاثة أطفال أبرياء ما زالوا على مقاعد الدراسة في المدرسة الإنجيلية في صور ولتكن أرواحهم قرباناً مقبولاً على مذبح الوطن فداء عن لبنان الحبيب وعن كلّ طفل لبناني يحب وطنه ويرغب بالعيش الكريم، كما من أجل صمود هذا البلد واستمرار رسالته الحضارية المتمايزة في شرقنا العزيز".

