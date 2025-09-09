المركزية - صدر عن البرلمان الآسيوي - الأفريقي، بيان ختامي تحت اسم "اعلان بيروت"، وفيه : "نحن، رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية المشاركين في الاجتماع العام التأسيسي للبرلمان الآسيوي-الإفريقي، المنعقد في بيروت، عاصمة الجمهورية اللبنانية، يومي 8 و9أيلول / سبتمبر 2025، بناء على الدعوة الكريمة الموجهة من سيادة السيد محسن المندلاوي، رئيس البرلمان التأسيسي ونائب رئيس مجلس النواب العراقي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وافريقيا.



وبعد نقاش مستفيض، وإيمانا منا بوجاهة وأهمية فكرة إنشاء البرلمان الآسيوي- الافريقي، نعلن ما يلي:



أولا: إعلان التأسيس

- نعلن تأسيس البرلمان الآسيوي-الإفريقي، بشخصيته الاعتبارية والقانونية، وبالمسمى الرسمي المذكور، ليكون إطارا مؤسسيا دائما للتعاون البرلماني بين دول آسيا وإفريقيا.

- نؤكد أن البرلمانات الموقعة على هذا الإعلان تعد أعضاء مؤسسين، على النحو المبيَّن في الملحق.(1)

- نعتمد النظام الأساسي ل لبرلمان، وفقا لصيغته ومرجعياته القانونية والتنظيمية، كما هو مبيَّن في الملحق (2) المرفق بهذا الإعلان.



ثانيا: الأهداف والمبادئ

تشكل الأهداف الواردة في النظام الأساسي للبرلمان، كما هو مبيَّن في الفصل الثالث )الملحق رقم 2(، الإطار المتفق عليه لعمل البرلمان، ومن أبرزها:

- تعزيز الحوار البرلماني بين آسيا وأفريقيا على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

- توطيد التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

- الإسهام الفاعل في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.

- العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارا لشعوب القارتين.

ثالثا: القرارات

1. إقرار اجتماع بيروت بصفته المؤتمرالعام الأول للبرلمان، وتوجيه رسالة شكر وتقدير إلى مجلس النواب اللبناني ممثلا برئيسه دولة الرئيس نبيه بري، على تفضله باستضافة الاجتماع في مقر مجلس النواب اللبناني ورعايته له.

2.التوافق على أن يتولى سيادة السيد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، رئاسة البرلمان الآسيوي-الإفريقي في دورته الأولى، مقرونا بالشكر والامتنان لجهوده المتميزة خلال فترة التأسيس، وتعيين سعادة السيد سيدني سوخونا، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، نائبا للرئيس ممثلا للقارة الأفريقية، وكذلك السيد سعود راشد الحجيلان رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وافريقيا، نائبا للرئيس.

3.إقرار تشكيل الأمانة العامة للبرلمان، وفقا لأحكام النظام الأساسي )الملحق رقم 2(، واعتماد تعيين السيد فايز الشوابكة أمينا عاما للبرلمان الاسيوي الافريقي .

4.تحديد مقر البرلمان الدائم في العاصمة بغداد - جمهورية العراق، على أن يستكمل لاحقا توقيع اتفاقية المقر مع الحكومة العراقية.



5.إقرار تشكيل هيئة تنفيذية للبرلمان، وفقاً لما ورد في النظام الأساسي )الملحق رقم2(.

رابعا: الختام

إن انعقاد هذا المؤتمر العام الاول يمثل محطة تاريخية فارقة في مسار التعاون البرلماني بين قارتينا، ويؤكد التزامنا الجماعي ببناء شراكة راسخة قائمة على الاحترام المتبادل، وتعزيز العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدالة وأمنا وازدهارا لشعوب آسيا وأفريقيا ولأجيالها القادمة".