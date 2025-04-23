استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد، وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد.



واستقبل اللواء عبدالله نقيب الصحافة عوني الكعكي، يرافقه نائب النقيب جورج سولاج، والأعضاء: بسام عفيفي، فيليب أبي عقل، نادين شلهوب ومارسيل نديم.

خلال اللقاء، توجّه النقيب الكعكي، وفق بيان النقابة، بالشكر إلى اللواء عبد الله على استضافته، وأعرب عن ثقته ب”أن العهد الجديد سيحمل الخير والبركات لجميع اللبنانيين ، مؤكدا “أن الآمال كبيرة التي يعلّقها الشعب اللبناني على فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون”.

وعبّر الكعكي عن اعتقاده “أن عهد الرئيس عون سيكون عهد استقرار وبناء، وسيعيد إلى الأذهان التجربة الشهابية في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب، أحد أبرز القادة في تاريخ لبنان”، مشيرا إلى “أن من خلفوه لم تسعفهم الظروف أو لم يكونوا على قدر المسؤولية.

من جهته، شدّد اللواء عبد الله على احترامه للمواطنين والمسؤولين، مشيرا إلى” أن قوى الأمن تواجه تحديات كبيرة في ظل إمكانيات محدودة، ما يتطلب بذل جهد مضاعف لسدّ الفجوة بين المتطلبات والقدرات”. وأوضح “أن الشعب اللبناني شعب ذكي ومبدع، والتكامل بين المؤسسة الأمنية والمواطنين كفيل بتحقيق إنجازات مهمة”.

كما تحدّث اللواء عبدالله عن الدعم الخارجي، مؤكدا “أن بعض المساعدات تأتي من الدول العربية، إلا أنها تبقى غير كافية مقارنة مع الاحتياجات”. وقال :” لا يمكننا انتظار المساعدات الخارجية، بل علينا أن نعتمد أولا على أنفسنا، ثم على أشقائنا العرب”.

وعن الفرق بين العهد الحالي والسابق، قال اللواء عبد الله: ” إن الديناميكية في هذا العهد مختلفة تماما، حيث تم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة في وقت قياسي مقارنة بالماضي”.

وأشار إلى” أن الحكومة الحالية تضم وزراء اختصاصيين يتمتعون بكفاءة عالية، بينهم أربعة عشر وزيراً من خريجي الجامعة الأميركية في بيروت”.

وفي رده على سؤال حول وضع المؤسسة اليوم، أشار اللواء عبد الله إلى “التحديات الكبيرة التي تواجهها قوى الأمن، بدءاً من جائحة كورونا، التي تركت آثارا بشرية واقتصادية عميقة، مرورا بانهيار القطاع المصرفي الذي أثر على الرواتب وصيانة المعدات وتحديثها، وصولا إلى أزمة الاستشفاء”. وقال: “أصبحنا عاجزين عن توفير الخدمات الطبية الأساسية لعناصرنا، وإذا احتاج أحدهم إلى عملية قلب، فلا نملك إلا توفير حبة “باندول”. ومع ذلك، لا نزال نحاول معالجة الأمور بالحد الأدنى المتاح”.

وفي ما يخص أزمة السير والدراجات النارية المخالفة، أشار اللواء عبدالله إلى” أن قوى الأمن تقوم بواجبها ضمن الإمكانيات”، وقال : “انقطاع الكهرباء يؤثر على عمل الإشارات الضوئية، وعدم توافر وسائل نقل مشترك فعالة يزيد الوضع تعقيداً”.

ولفت إلى “أن قانون السير بحاجة إلى تعديلات حقيقية تتناسب مع طبيعة المخالفات”، مشيرا إلى” أن حال الطرق المتردية ومشكلة المواقف تزيد من صعوبة ضبط الوضع المروري”.

وفي سؤال حول ظهوره باللباس الميداني عند تعيينه، قال: “لم أكن مستعدا، ولم يكن لدي وقت للتبديل. أنا ابن المؤسسة، والمهم ليس اللباس بل اتخاذ القرارات الصائبة”.

أما عن الرحلات إلى الخارج لتأمين الدعم، فأكد اللواء عبد الله “استعداد المؤسسة للتواصل مع أي جهة، حتى الصين، من أجل مصلحة قوى الأمن”، كاشفاً عن “وجود دعوات ستتم تلبيتها قريبا، وأخرى قيد التحضير”.

وعن مخالفات السير للدراجات النارية وخدمات التوصيل، شدد على” أن المعالجة جارية، وسيلمس المواطنون تحسنا قريبا”.

وبخصوص المساعدات، أشار إلى “أن بعضها يصل بشكل مباشر، فيما يتطلب البعض الآخر وقتا أطول”.

وفي ما يتعلق بأمن المخيمات والخلايا النائمة، أوضح اللواء عبد الله “أن التنسيق قائم مع الجيش اللبناني، وكل جهاز أمني يقوم بدوره”. وقال :” استطعنا تفكيك بعض التنظيمات الخارجة عن القانون، ومعظمها مجموعات صغيرة لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة، ونعالجها بهدوء ومن دون ضجيج”.

في ختام اللقاء، أكد اللواء عبد الله “أن التغييرات بدأت تظهر، وأن الوضع سيتحسن تدريجيا”، داعيا المواطنين إلى “التحلي بالصبر: “كل ما نطلبه هو الصبر… ثم الصبر قليلا”.