Apr 11, 2025 10:17 AMClock
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اللواء عباس ابراهيم موجود حالياً في مكتب القاضي طارق البيطار الذي قرّر استجوابه وعدم القبول بدعوى المخاصمة

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