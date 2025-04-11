Apr 11, 2025 11:54 AMClock
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اللواء عباس ابراهيم مغادرا قصر العدل بعد استجوابه: حضرت للتأكيد على أن تقديم دعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار لا يهدف الى عرقلة التحقيقات ولتسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبها المحقق العدلي

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