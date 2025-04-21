Apr 21, 2025 5:23 PMClock
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اللواء عباس إبراهيم: وداعًا للبابا الذي حمل همّ المقهورين ودافع عن فلسطين

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