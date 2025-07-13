علّق المدير العام السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، على تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك، معتبرًا أن الدعوات إلى نزع سلاح المقاومة تحوّلت عمليًا إلى حملة ترويج معاكسة للتمسك به، في ظل ما وصفه بـ"المخاطر الوجودية" التي تهدّد لبنان.

وكتب: "لبنان وسوريا دولتان مستقلتان، أشقاء كنا وسنبقى. من هنا، لا رسم للخرائط ولا قضم للسيادة... لبنان في خطر وجودي وسوريا في حالة تجلٍّ."

تصريح إبراهيم يأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية والأميركية على لبنان بشأن سلاح حزب الله، بعد أن وصف براك الوضع في لبنان بـ"التهديد الوجودي" داعيًا إلى إعادة النظر في دور المقاومة وسلاحها ضمن استراتيجية شاملة للسيادة.