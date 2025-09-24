المركزية- استقبل اللواء عباس ابراهيم، في مكتبه في بيروت ، وفدا من جمعية "هلا صور الثقافية الاجتماعية"، ضم: الكاتب عماد سعيد والمخرج علي كلش.

وقدم سعيد في خلال اللقاء 3 كتب من إصداراته والعدد الجديد من مجلة "هلا صور"الشهري إلى اللواء ابراهيم.



وحيا اللواء ابراهيم "الجنوب وشعبه"، داعيا الجنوبيين الى التمسك بالارض"، مؤكدا وجوب الاسراع في إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم وبيوتهم وأرزاقهم"، معربا عن تقديره الكبير ل"شعار الوطن باق والاحتلال الى زوال".

وسلم سعيد ابراهيم دعوة لحضور فعاليات معرض الكتاب العربي الحادي عشر الذي تنظمه الجمعية في مركز "إبحار" في صور، في مجمع باسل الأسد الثقافي، في أواخر شهر تشرين الأول.

بدوره سعيد، أشاد بمواقف اللواء ابراهيم الوطنية "الداعية الى وحدة الصف اللبناني الوفاق الوطني، والسلم الاهلي في لمواجهة الاحتلال، بينما أكد اللواء ابراهيم "أهمية ودور جمعية هلا صور وملتقى الجمعيات الأهلية في صور ومنطقتها والأخ الدكتور الكاتب والاعلامي الوطني عماد سعيد في دعم المسيرة الثقافية والوطنية في الجنوب بخاصة ولبنان بعامة"، متمنيا له المزيد من النجاح والتفوق والازدهار".