المركزية - اعلن" اللقاء النيابي المستقل " في بيان انه "عقد اجتماعاً خصّصه للتداول في شأن الجلسة التشريعية التي دعا إليها دولة دولة رئيس مجلس النواب والمقرّر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28 تشرين الأول 2025.

وبعد نقاشٍ هادئ ومستفيض، أكّد اللقاء تمسّكه بالدور التشريعي لمجلس النواب وبضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في إطارٍ من الشفافية والاحترام الكامل للأصول البرلمانية".

و قرّر "اللقاء النيابي المستقل"،"انطلاقاً من تنوّع وجهات النظر بين أعضائه، واحتراماً لتعدّدية المواقف التي لطالما شكّلت أحد عناصر قوّة اللقاء، ترك حرية الخيار لكلّ من أعضائه في ما يتعلّق بحضور الجلسة التشريعية من عدمه، مع تأكيد التزام الجميع بمبادئ العمل النيابي المسؤول والنهج المستقل الذي يميّز اللقاء في مقاربته للشأن العام".

في الختام شدّد اللقاء على" استمراره في متابعة كلّ الملفات الوطنية والتشريعية بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ دور المجلس النيابي كركيزة أساسية في الحياة الديموقراطية".