المركزية - عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي، اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن وراجي السعد، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، تم خلاله البحث في الأوضاع.

ورحبت الكتلة في بيان بـ"قرار تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأليمة التي شهدتها محافظة السويداء في سوريا"، ودعت إلى "محاسبة جميع المسؤولين عن الفظاعات والارتكابات التي حصلت من أي جهة كانت، وإستعادة الأسرى والتأسيس لعودة الحوار والحل السياسي تحت سقف الدولة"، مستنكرة "الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر الشقيقة"، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر يعرّض استقرار المنطقة برمته إلى الاهتزاز، في وقت يستمر فيه العدو الاسرائيلي في حرب الابادة التي يشنها على غزة من دون أي رادع أخلاقي أو انساني".

ونوهت بـ"قرار مجلس الوزراء تعيين الهيئتين الناظمتين لقطاع الكهرباء والاتصالات"، واكدت أنه "ينسجم مع المطلب الاصلاحي التاريخي للقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي الداعي الى تعيين الهيئات الناظمة في القطاعات كافة وخصوصاً في قطاع الكهرباء الذي أرهق الخزينة وسبب العجز المالي وراكم الدين العام".

وختمت مشددة على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر دستورياً، من دون اي تأجيل"، مؤكدة "ضرورة تصويت المغتربين في دول العالم لصالح مرشحيهم في لبنان".