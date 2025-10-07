عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري جلسة، الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبة حليمة القعقور، عن وزارة العدل القاضية نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لمى ياغي، عن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب، وعن نقابة محامي طرابلس المحامي محمود هرموش.

وكان سبق للجنة في جلستها الأخيرة أن تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس.

وفي هذه الجلسة أيضا، تابعت اللجنة "درس هذه المواد التي سبق أن بدأت بقراءتها الأخيرة".

وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة بعضا من هذه المواد بصيغتها النهائية.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.