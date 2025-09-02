عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حليمة القعقور واسامة سعد.

كما حضر عن وزارة العدل القاضية نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن "نادي قضاة لبنان" القاضي محمد فواز وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

وكان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة، ان بدأت بإعادة درس المواد التي علقت درسها في الاقتراح وأقرت عددا منها، وتابعت في هذه الجلسة عملها في هذه المواد.

وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة عددا من هذه المواد والتي اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها، فناقشت المواد المتعلقة بتنفيذ الاحكام التي تصدر عن المحاكم الادارية كما عن مجلس شورى الدولة. وهي مواد متبقية لم يتم البت بها سابقا بالصيغة النهائية. كما تناول النقاش المواد المتعلقة بمهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية، بالاضافة الى المواد المتعلقة بالتحكيم.

وأقرت اللجنة المواد التي كان سبق لها ان علقتها، ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة بقراءة نهائية للاقتراح بعد ادخال التعديلات عليه.