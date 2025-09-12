Sep 12, 2025 3:20 PMClock
أبرز الأحداث
اللجنة العليا لانتخابات البرلمان السوري: أبواب الترشح للهيئات الناخبة أغلقت أمس والترشح للهيئات الناخبة كبير وشمل كل المكونات ويمكن إجراء الانتخابات في بعض مناطق الحسكة والرقة

