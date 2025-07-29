Jul 29, 2025 2:41 PMClock
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أكثر من 1250 شخصا يعيشون في 5 مراكز إيواء داخل السويداء بعد أن اضطروا للفرار من منازلهم

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