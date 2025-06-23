المركزية - عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وحضور وزير المالية ياسين جابر، وزير الإعلام بول مرقص، وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الزراعة نزار هاني، ووزير المهجرين والتكنولوجيا كمال شحاده. كما شاركت في الجلسة رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، والمدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحه، إلى جانب عدد من النواب.

وصدر عن اللجان بعد الجلسة بيانٌ أعلنت فيه إقرار مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف تمويل مشروع "التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي.

كما أقرت اللجان مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2025، يُخصص لمنح مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، وللعسكريين المتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يبدأ صرف هذه المنح اعتبارًا من الأول من تموز 2025. كما اقرت اقتراح قانون تمكين البلديات.