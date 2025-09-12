Sep 12, 2025 4:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اللجان المشتركة تقرّ مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووصوله الى الهيئة العامة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o