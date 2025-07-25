Jul 25, 2025 3:22 PMClock
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اللبنانيّ جورج عبدالله: المناضل داخل الأسر يصمد بقدر ما رفاقه يحتلون الموقع الأساسيّ في المواجهة وإسرائيل تعيش الفصل الأخير في وجودها وأنا خرجت بفضل تحرك الجميع

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