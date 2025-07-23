المركزية- أصدر رئيس الاتحاد الوطني للمؤسسات اللبنانية البرازيلية الدكتور روجيه حنا باسيل ‏البيان الآتي:‏

كفى ظلمًا للمهاجرين اللبنانيين !!‏

كفى أن يضطر المهاجر اللبناني إلى مغادرة وطنه بحثًا عن حياة أكثر كرامة في الخارج. وكفى أنه ‏بدأ من الصفر، بالعمل الجاد والشجاعة والكرامة، مساهما في بناء أوطان جديدة، وفي الوقت ذاته، ‏كان سندًا للبنان عبر تحويلاته المالية – لعقود طويلة وفي مختلف الأزمات‎.‎‏ وكفى أن يتعرّض هذا ‏المهاجر للخيانة من قبل المصارف اللبنانية التي صادرت مدخراته التي جمعها بعرق جبينه طوال ‏سنوات، ثمرة تضحياته الشخصية والعائلية.‏

واليوم، مرة أخرى، يُراد إسكات صوته! !‏

سعى البرلمان اللبناني إلى إقرار اقتراح يقيّد حق المهاجرين في التصويت بستة نواب فقط – ستة ‏ممثلين عن جميع القارات، وكأن صوت ملايين اللبنانيين المنتشرين حول العالم يمكن اختزاله بهذا ‏الرقم الرمزي والظالم. إن اعتماد هذا الاقتراح يعني إقصاء المهاجرين من المشاركة الفعلية في ‏العملية الديمقراطية، وإنكار حقهم في التصويت لكامل أعضاء البرلمان الـ 128، كما هو حق كل ‏مواطن لبناني.‏

هذا أمر مرفوض تمامًا‎! !‎

في البرازيل، التي تحتضن أكبر جالية لبنانية في العالم – حيث يفوق عدد اللبنانيين وأبنائهم هناك ‏عدد سكان لبنان بأربع مرات تقريبًا – يعني هذا الاقتراح أن ملايين الأشخاص سيصوّتون لاختيار ‏نائب واحد فقط. هذا لا يُعد تمثيلًا، بل هو إقصاء صريح.‏

المهاجرون ليسوا هامشًا في تاريخ لبنان، بل هم جزء جوهري من هويته، ودعامة اقتصاده، وركيزة ‏لقوته في الخارج. تقليص صوتهم هو إنكار لوجودهم.‏

نرفض هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا، ونطالب بحق المشاركة الكاملة، الكريمة والمتساوية في مستقبل ‏لبنان.‏