Aug 4, 2025 10:29 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

"اللبنانيون الاحرار" يعتصون غداً دعماً لمطلب عون

مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا، يدعو لقاء "اللبنانيون الاحرار" الى اعتصام غداً الثلاثاء ٥ آب  في ساحة رياض الصلح عند الساعة ٣ بعد الظهر دعماً لمطلب الرئيس جوزاف عون "تفويض الجيش اللبناني حصرياً حمل السلاح وحماية الحدود"، حاملين العلم اللبناني وشعار الجيش، رافعين شعار: 
"ما بدنا سلاح بلبنان غير مع الجيش اللبناني".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o