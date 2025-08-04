مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا، يدعو لقاء "اللبنانيون الاحرار" الى اعتصام غداً الثلاثاء ٥ آب في ساحة رياض الصلح عند الساعة ٣ بعد الظهر دعماً لمطلب الرئيس جوزاف عون "تفويض الجيش اللبناني حصرياً حمل السلاح وحماية الحدود"، حاملين العلم اللبناني وشعار الجيش، رافعين شعار:

"ما بدنا سلاح بلبنان غير مع الجيش اللبناني".