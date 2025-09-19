المركزية - صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية البيان الاتي:" ردًّا على ما ورد في إحدى الصحف، ومفاده "أنّ رئيس الجامعة اللبنانية يمنع فتح المسارات في ماستر كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلا إذا تأمّن عددٌ معيّن وهذا مخالف لقانون الجامعة"، يهم المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية توضيح الأتي:

- إنّ ما كان يجري سابقًا هو إمعان في خرق القوانين والقرارات الناظمة لفتح المسارات في الجامعة اللبنانية، إذ تبيّن أنّ ما يزيد على ٤٠ مسارًا تخصّصيًّا على مستوى الماستر كان يضمّ بين طالبٍ أو طالبين على الأكثر، وهذا ما شكّل مخالفة متمادية لقرارات مجلس الجامعة - وليس رئيسها - والقاضية بعدم فتح أيّ مسار على مستوى الماستر لأقلّ من ١٢ طالبًا، أمّا على مستوى الإجازة فالمسارات مفتوحة للجميع.

- إنّ تطبيق القوانين في الجامعة اللبنانية ليس تماديا من أحد، بل عملية إصلاحية لمنع الفساد الأكاديمي وهدر المال العام، خصوصًا وأنّ بعض الماسترات التي كانت تضمّ طالبًا واحدا غالبًا ما لم يكن متواجدا في قاعات التدريس، ما يشكّل هدرًا بآلاف الساعات الوهمية.

- إن الجامعة اللبنانية تعمل تحت سقف القوانين والقرارات والتعاميم التي نتمنى الاطلاع عليها قبل التورط في نشر معلومات تشجع على تعميم الفساد خدمة لمصالح مطلقيها".