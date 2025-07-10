المركزية - اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان "حاجتها للتعاقد مع أساتذة اختصاصيين - من حملة شهادة الدكتوراه أو شهادة الماستر أو الدراسات العليا - للتدريس في كلية طب الأسنان خلال العام الجامعي 2025 – 2026، وفق الآتي:

- قسم التعويضات الثابتة والمتحركة Département de Prothèse Adjointe et Conjointe combinées- Occlusodontie

- قسم العلاجات الترميمية والتجميلية وعلاج الجذوDépartement de Dentisterie Restauratrice et Esthétique, et Endodontie

- قسم أسنان الأطفال وصحة الأسنان العامة Département d'odontologie Pédiatrique et Santé Dentaire Publique

- قسم مبحث اللثة Département de Parodontologie

- قسم التقويم Département d'Orthodontie Dento- faciale

- قسم أمراض الفم وتشخيصها وأشعة الوجه والفكّين Département de Médecine Orale et Radiologie Faciale-Maxillo (مطلوب أساتذة لقسم أشعة الوجه والفكين حصرًا)

تقدّم الطلبات اعتبارًا من يوم الخميس بتاريخ 10 تموز 2025 حتى يوم الجمعة بتاريخ 25 تموز 2025 في كلية طب الأسنان/مكتب أمينة سرّ الكلية – مدينة رفيق الحريري الجامعية، الحدث.

المستندات المطلوبة

- شهادة الاختصاص (دكتوراه، ماستر، دراسات عليا)

- إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية

- إفادة انتساب إلى النقابة

- إفادة بالخبرة العملية".