زارت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، قبل ظهر اليوم، مركز جمعية "أنت أخي" في بلدة بلونة، حيث اطلعت على عملها والرعاية التي تقدمها للأشخاص ذوي الإرادة الصلبة.

وكان في استقبالها لدى وصولها رئيسة الجمعية رولا رعد نجم، التي رافقتها في جولة على أقسام الجمعية، وقدمت إليها شروحا عن طبيعة العناية والخدمات المقدمة.

من جهتها، شكرت عون لـ"المسؤولين عن الجمعية وجميع العاملين فيها، الجهود التي يبذلونها، في خدمة هذه الشريحة من الأشخاص، والتي تعكس حسا إنسانيا رفيعا، وتطبيقا لقيم المحبة والخدمة التي تميز مجتمعنا اللبناني".

وأكدت "وقوفها إلى جانبهم في رسالتهم الحيوية"، منوهة بـ"أهمية عمل جمعيات المجتمع المدني في القطاعين الإنساني والصحي، واللذين يشكلان امتداداً مهماً لما تقدمه مؤسسات الدولة".

وتوجهت اليهم بالقول: "أنتم الأمل والمحبة والسعادة والعائلة، وأدعو كل لبناني إلى زيارة هذا البيت ليسمتد منكم البسمة والامل".

وفي ختام الزيارة، شاركت عون في مقر الجمعية، في قداس إلهي أقيم خصيصا على نيتها.