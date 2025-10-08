المركزية - إستقبلت اللبنانية الأولى نعمت عون في مكتبها في القصر الجمهوري في بعبدا وفد جمعية "بيروت ماراتون" برئاسة مي الخليل، وضم نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزنيا حسان محيي الدين وأمين الصندوق غسان حجار ورادا صوّاف ودينا حركة وأنطونيو فنشنتي.

وأطلع الوفد عون على تحضيرات جمعية بيروت ماراثون لسباق السيدات لسنة 2025.

واستهل اللقاء بكلمة من الخليل نقلت فيها عن أعضاء الهيئة الإدارية بالغ التقدير "لما تمثّله السيدة عون من قيادة ملهمة وقيم إنسانية وعنوان للتغيير الإيجابي الذي بدأنا نتلّمسه منذ تولي موقع السيدة الأولى في لبنان".

وخلال اللقاء أعربت الخليل عن تقديرها للدور الذي تلعبه السيدة الأولى في مجالات تمكين المرأة على مختلف الصعد "لاسيما التعليم والصحة والرفاهية الإجتماعية، ما أعاد الأمل إلى نفوس وقلوب كل اللبنانيين في مختلف المناطق اللبنانية كما أصبحت رمزاُ حقيقياً للرقي والقوة والقيادة الرؤيوية " .

وتحدثت الخليل عن السباق المقرّر يوم الأحد 23 تشرين الأول 2025 مشيرة إلى أن هذا الحدث السنوي هو إحتفال بقدرات النساء ووحدتهن حيث تجتمع عشرات الآلاف من المشاركات للركض من أجل قضايا مختلفة وطلبت رعاية اللبنانية الأولى للسباق.

وردت السيدة الأولى مرحبة برئيسة الجمعية والوفد المرافق، وأشادت بالنشاطات التي تقوم بها الجمعية والأهداف التي تسعى لتحقيقها. وأكّدت أن" وجود الجمعية هو حافز لكل النشاطات وهي ذات تأثير على المجتمع وتعطي صورة حضارية عن المرأة اللبنانية" .

وقالت بأنها من" أكثر اللواتي تابعن نشاطات الجمعية في أكثر من مناسبة وهو واقع يدعو للإعجاب والتنويه وإنه من دواعي سرورها أن تكون حاضرة يوم السباق".

بعدها تمت مناقشة الجوانب اللوجستية المتعلّقة بالسباق. وفي الختام كررّت السيدة الخليل شكرها وإمتنانها للتجاوب الذي أبدته السيدة عون و للإهتمام بتنظيم السباق في أفضل الظروف وتأكيدها على رعايته وحضورها.