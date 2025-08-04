زارت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، مركز الصليب الأحمر في الجميزة الذي يضم بنك الدم والذي دمر نتيجة التفجير أسوة بغيره من المباني والمنشآت في الجميزة وسائر المناطق التي تضررت.

وكان في استقبال السيدة الاولى لدى وصولها الى المبنى، رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي ونائب الرئيس فادي الصيداوي ورئيس منطقة بيروت نبيل عيتاني والمستشارة التقنية لمراكز نقل الدم الدكتورة ريتا فغالي ومدير قطاع نقل الدم السيد ايلي داغر وعدد من المسؤولين في قطاع نقل الدم في الصليب الأحمر، إضافة إلى عدد من المسعفين والمسعفات العاملين في المركز.

واستمعت السيدة الاولى إلى شروحات حول الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمركز من جراء التفجير والمراحل التي قطعتها عملية إعادة ترميم المركز الذي استعاد نشاطه في فترة زمنية قياسية. كما اطلعت من المسعفين والمسعفات على وقائع اللحظات الصعبة التي عاشوها بعد التفجير ولاسيما ان الدمار في المركز كان كبيرا وظهر في الصور التي عرضت خلال الزيارة.

وأثنت السيدة الاولى على الجهود التي بذلت لإعادة تأهيل المركز وإعادته إلى العمل، مقدرة التضحيات التي يقدمها المسعفون والمسعفات في الصليب الأحمر برعاية مباشرة من القيمين على هذه المؤسسة الانسانية التي تؤدي رسالتها من دون تمييز وتخدم جميع اللبنانيين والمقيمين فيه.

وتطرق البحث خلال الزيارة إلى اهمية دعم بنوك الدم في لبنان وإقبال المواطنين على التبرع بالدم لتكوين احتياطي بشكل دائم لتلبية الحاجات عند الضرورة وانقاذ المرضى والمحتاجين. ودعت السيدة عون في هذا السياق إلى وضع خطة لدعم بنوك الدم على مستوى كل لبنان.