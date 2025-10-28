استقبلت اللبنانية الأولى نعمت عون وفد اتحاد التايكواندو برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة في قصر بعبدا.

وضمّ الوفد اللاعبة الدولية ليتيسيا عون(خامسة اولمبياد باريس 2024) واللاعبة الدولية السابقة رئيسة لجنة الشباب في الاتحاد اللبناني وعضو لجنة الشباب في الاتحاد الآسيوي أندريا باولي (شاركت في أولمبياد لندن عام 2012) واللاعبة سارة صليبا(18 سنة) التي ستشارك في أولمبياد الصم الذي سيقام في شهر تشرين الثاني المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو وذويها .

في البداية، رحبّت عون بالوفد وتمنّت التوفيق للاعبة صليبا في الاستحقاق الأولمبي المقبل وأن تحقق نتائج جيدة في اليابان. واعتبرت ان اللاعبة صليبا هي صورة عن الارادة والتصميم لدى الرياضيات اللبنانيات ونجحت في التأهل الى أولمبياد الصم على الرغم من جميع الصعوبات. ثم وضع الدكتور ظريفة السيدة الأولى في اجواء مسيرة رياضة التايكواندو اللبنانية والانجازات المحققة في السنوات الاخيرة على الصعيد الخارجي وانتشار اللعبة على مساحة الوطن. كما وضعها في اجواء تحضيرات واستعدادات اللاعبة صليبا آملاً تحقيق نتيجة جيدة في أولمبياد الصم المقبل الذي يصادف الذكرى المئوية على انطلاقه في باريس.