المركزية - إستقبل محافظ عكار عماد اللبكي في مكتبه في سرايا حلبا الحكومية، السفير ألأوسترالي أندرو بارنز، بحضور أمينة سر المحافظة رولا البايع.

واستقبل اللبكي وفدا من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، ضم، مساعد المنسقة الخاصة والمنسق المقيم/ المنسق الإنساني لبرامج الأمم المتحدة عمران ريزا والمساعدة الخاصة للمنسق المقيم جويل حرفوش، ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الممثلة المقيمة للبرنامج بليرتا أليكو، مدير منطقة شمال لبنان آلان شاطري، ومن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) مديرة المكتب في شمال لبنان ميف ميرفي، ومن برنامج الأغذية العالمي (WFP) ممثل البرنامج في لبنان ماثيو هولينغورث، مسؤول سياسات البرامج ومدير المكتب الميداني في الشمال خالد إسماعيل، ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الممثلة بالإنابة للمنظمة في لبنان أندريا بيرثر، مديرة المكتب الميداني في طرابلس عبير أبي خليل، وعن وزارة الشؤون الاجتماعية منسق منطقة الشمال في الخطة الوطنية للاستجابة (LRP) خالد عثمان.

وخصصت اللقاءات للتباحث في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية في محافظة عكار، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين المحافظة والجهات الدولية والأممية، بما يساهم في تحسين واقع الخدمات والتنمية المستدامة في المنطقة".