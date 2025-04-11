المركزية - زار رئيس ومؤسس جمعية IRCAD - لبنــان الاكاديمية، وصاحب مستشفى "المشرق" انطوان توفيق معلوف يرافقه الاعلامي فايز حمدان ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، في دار نقابة الصحافة.

وشرح معلوف للنقيب عن جمعية IRCAD - لبنــان التي تدرّب الاطباء في لبنان على إجراء عمليات جراحية بواسطة "الروبوت"، "وهي طريقة متطورة جداً في الجراحة فبعد ان كنا نستورد العلم اصبحنا نصدره للخارج وهذا ما يجعل لبنان في مصاف اهم البلدان والمراكز العالمية".

ونوّه الكعكي بدور معلوف مؤسس جمعية IRCAD - لبنــان المتصلة بجمعية IRCAD العالمية، معتبراً انه "يقوم بانجاز طبي نفتخر به".