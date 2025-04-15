المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في تلفزيون لبنان، نقيب الصحافة عوني الكعكي الذي قال بعد اللقاء: "سعدنا بلقاء الوزير مرقص وهنأناه بتوليه وزارة الإعلام"، مثنيا "على تعيينه ولا سيما انه كان معروفا في الإعلام قبل توليه الوزارة، وليس جديدا في هذا المجال".

وأكد الكعكي أن "مهمة الوزير مرقص صعبة ولكن ليست مستحيلة، بحيث ستواجهه صعوبات كثيرة، وهذه الصعوبات ستواجه كل الوزراء، لأن ما حصل في لبنان لم يحصل في أي بلد في العالم ".

وإذ أكد أن "أمام مرقص مرحلة صعبة جدا"، تمنى له "النجاح في مهامه من خلال مساعيه وجهده المتواصل لما فيه مصلحة وزارة الإعلام بخاصة والإعلام اللبناني بعامة".