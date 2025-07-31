المركزية - توجه نقيب الصحافة عوني الكعكي في بيان بالتهنئة الى الجيش اللبناني في عيده الثمانين مؤكدا انه كان وسيبقى الضمانة الاولى لوحدة لبنان واستقراره، وسيبقى الدرع الحامي لكل اللبنانيين، ولمؤسسات الدولة.

واعتبر الكعكي ان خير احتفال يمكن ان نكرم به الجيش هو تنفيذ قرار الدولة اللبنانية بكافة اركانها ومؤسساتها الدستورية والعسكرية، بحصرية السلاح بيد جيشنا الوطني، مع سائر المؤسسات الامنية، وهو الذي قدم التضحيات الجسام دفاعا عن لبنان ضد اعداء الخارج وفتن الداخل، ونجح في انجاز مهامه الوطنية الكبيرة رغم ضعف الامكانات وكثرة التحديات، وابرزها العدوان الاسرائيلي المستمر، ومحاولات تسلل الارهاب الى بلدنا.

اضاف الكعكي: لقد عبر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم في مناسبة عيد الجيش، وهو ابن هذه المؤسسة العسكرية الشريفة، خير تعبير عن هواجس اللبنانيين، وعن طموحاتهم، وعن قرارهم الذي لا رجعة فيه، بانه لا عودة الى حروب الاخرين على ارضنا او الى حروبنا، وان ما من لبناني مخلص يقبل بالانتحار او نحر الوطن خدمة لمصالح خاصة اواجندات خارجية.

وتابع: نحن في نقابة الصحافة نؤيد موقف فخامة الرئيس، ونشد على يديه، في تنفيذ قرار الدولة الحاسم والحازم بحصر السلاح بيدها، وبتكليف الجيش اللبناني وحده بمهمة الدفاع عن لبنان، فهذا هو السبيل الوحيد للخلاص، ومن غير ذلك فاننا سنفوت فرصة الانقاذ والنهوض ونذهب مباشرة الى الانهيار والزوال.

اضاف الكعكي: لقد اثبت الجيش معدنه الوطني الاصيل، وترجم شعاره المجيد، الشرف والتضحية والوفاء، فقد قدم الشهداء، وبذل الغالي والنفيس من أجل صون الوطن، ومن واجب كل اللبنانيين، وكل القوى السياسية، وخصوصا مكونات مجلس النواب والحكومة، ان تقف خلف الجيش، كما قال فخامة الرئيس، لان التجربة اثبتت ان سلاحه هو الامضى، وقيادته هي الاضمن، والولاء له هو الامتن.

وختم الكعكي مؤكدا ان الجيش في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن بقيادة العماد رودولف هيكل، ورعاية واشراف الرئيس العماد جوزيف عون، القائد الاعلى للقوات المسلجة، يحتاج منا كل الدعم والمؤازرة، وقد أوضح فخامة الرئيس اليوم سبل تعزيز الجيش وتقويته بشريا ماديا، وهذا ما يجب ان تترجمه المؤسسات الدستورية، في اقرب وقت، لان الجيش هو حصننا الاول والاخير، ومن دونه لا دولة ولا مؤسسات ولا شعب حر.