المركزية - احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بتخريج دفعة "Class of EverRise" من طلابها وطالباتها الحاصلين على شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه، خلال سلسلة احتفالات امتدت على مدى أربعة أيام في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك.

وفي أجواء مميزة، أعلن رئيس الجامعة الأب طلال هاشم إطلاق الدفعة الجديدة، بحضور المتحدثين الرئيسيين، إلى جانب أعضاء مجلس الجامعة، والهيئة التعليمية والإدارية، وأهالي الخرّيجين.

استُهلت الاحتفالات بالنشيد الوطني اللبناني وصلاة شكر، تبعتها كلمات لمقدّمي الحفل، ولعدد من الطلاب المتفوّقين، ورئيس الجامعة، بالإضافة إلى كلمات المتحدثين الرئيسين: مصمّمة الأزياء البارزة بابو لحود، رجل الأعمال العالمي كارلوس غصن، والسفير ألبرتو فرنانديز، نائب رئيس معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (NEMRI).

وتخلّلت الاحتفالات فقرات موسيقية قدّمها طلاب كلية الموسيقى والفنون الأدائية والمسرحية في الجامعة، مما أضفى طابعًا فنيًا مميزًا على المناسبة.

الأب هاشم: وفي كلمته، وصف رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك، الأب طلال هاشم، اسم الدفعة بأنه "ملهم للغاية، فهو يذكّرنا أولًا بإيماننا القائم على القيامة، وثانيًا يحمل في طيّاته زخمًا يعكس رحلتكم داخل الجامعة، ونأمل أن يرافقكم في مسيرتكم المهنية والشخصية المستقبلية".

وأعرب الأب هاشم عن امتنانه العميق لصفات الطلاب وإنجازاتهم، مؤكدًا "أن الطريق إلى التخرّج لم تكن سهلة على الكثير من الطلاب، الذين وازنوا بين الدراسة والعمل، وتخطّوا ظروفًا صعبة بإصرارهم وإرادتهم". وقال: "ثابرتم ونجحتم، وتستحقون أن تفخروا بأنفسكم. وبينما تحتفلون بإنجازكم، لا تنسوا أن تُوجّهوا الشكر الكبير لعائلاتكم وأصدقائكم الذين وقفوا إلى جانبكم. وبالطبع، لا تنسوا أن تُظهروا امتنانكم لأساتذتكم الذين قدّموا لكم كل الدعم والمساعدة".

ودعا الخرّيجين إلى عدم إضاعة الوقت في عيش حياة لا تُشبههم، بل التحلّي بالشجاعة لاتباع قلوبهم وإيمانهم، للوصول إلى ما يريدون أن يصبحوا عليه فعلاً، مخاطبًا إياهم: "وأنتم تغادرون هذا المكان اليوم، محمّلين بثمرة تعبكم وأحلامكم، لا تفقدوا أبدًا شغفكم بالتعلّم والمعرفة".

وذكّرهم بأن نيل الشهادة هو إنجاز كبير، لكنه لا يُمثل نهاية الطريق، بل خطوة أساسية في مسيرة أطول من التحديات والطموحات، متمنيًا لكل طالب وطالبة مستقبلاً حافلاً بالنجاح، مؤكدًا أن الجامعة ستبقى دائمًا فخورة بخريجيها.

وتوجه الأب هاشم إلى أهالي الخرّجين بكلمات امتنان وفخر، مؤكدًا "أن ما تحقق هو ثمرة جهد مشترك بين العائلة والجامعة".

وأشار إلى التحوّل الذي شهده في الخريجين، "فقد أصبحوا اليوم بالغين، مسؤولين عن حياتهم وكرامتهم، وينطلقون نحو سوق العمل مسلّحين بتعليم عالي الجودة، ومحصّنين بالقيم التي نشّأتهم عليها الجامعة، ونحن واثقون أنهم سيكونون على قدر المسؤولية".

وختم كلمته بالتأكيد على أن الأمانة التي أودعها الأهالي لدى الجامعة كانت عزيزة وكبيرة، وأن جميع العاملين من إداريين وأساتذة ومسؤولين "أدوا واجبهم بأمانة، ليصل الأبناء إلى هذه اللحظة المشرّفة".

لحود: وخاطبت مصممة الأزياء اللبنانية بابو لحود الخرّيجين بكلمة ملهمة، دعتهم فيها إلى الانفتاح على التغيير وعدم الخوف من المغامرة. واستعادت بداياتها المهنية منذ الطفولة، مرورًا بتصميم الأزياء لمهرجانات كبرى، وصولًا إلى تأسيس دارها الخاصة Papou، رغم تحديات الحرب ودورها كأم وزوجة. وأكدت لحود أن الشغف والفضول البنّاء هما مفتاح النجاح، مشدّدة على أن الشهادة ليست نهاية، بل انطلاقة جديدة. وختمت بالقول: "احلموا، خاطروا، وابقوا متواضعين لتتركوا أثرًا جميلًا في العالم."

غصن: وشدد رجل الأعمال اللبناني العالمي كارلوس غصن على أهمية التمسك بالجذور اللبنانية، قائلًا: لبنان في قلبي دائمًا، وحيثما ذهبت حملت معي قيمه: العمل الجاد، المسؤولية، والإيمان."

واستعاد غصن محطات مفصلية من مسيرته، أبرزها قيادته لتحوّل شركة نيسان من حافة الإفلاس إلى الاستقرار والازدهار، مشدّدًا على "أن الابتكار الحقيقي ينبع من الرؤية، وأن القيادة الحقيقية تُقاس بالقدرة على النهوض بعد السقوط، لا بالنجاحات العابرة".

وحثّ الخريجين على التحلّي بالشجاعة وتحمّل المسؤولية، مؤكدًا "أن القيادة ليست لقبًا أو منصبًا، بل موقف... أن تبني جسورًا عندما يختار الآخرون بناء الجدران."

وختم كلمته بالدعوة إلى السعي نحو التأثير لا مجرد النجاح، والبحث عن مهمة لا وظيفة فقط، قائلاً:

"العالم لا يحتاج متفرّجين، بل صانعي تغيير... فاذهبوا وابنوا شيئًا عظيمًا، ولا تنسوا أبدًا من أين أتيتم."

فرنانديز: وهنّأ السفير ألبرتو فرنانديز الخرّيجين وعائلاتهم وأساتذتهم على إنجازهم اللافت، مستهلًّا كلمته بالاقتباس عن أحد الثوريين: "هناك عقود لا يحدث فيها شيء، ثم تأتي أسابيع يحدث فيها ما يعادل عقودًا"، مستشهدًا بذلك على التسارع الهائل في وتيرة التغيرات العالمية، خصوصًا في الجانب التكنولوجي. ولفت إلى أن التقديرات العلمية تشير إلى أن العقد القادم سيشهد قفزات نوعية تتجاوز ما تحقق في القرن الماضي بأسره.

وأشار إلى وجود أربعة متغيّرات أساسية، وصفها بـ"الفرسان الأربعة"، ستقود العالم إلى مستقبل لا يزال ضبابيًا: التغير التكنولوجي المتسارع، وعلى رأسه الذكاء الاصطناعي، أزمة اقتصادية عالمية متفاقمة، بفعل تراكم الديون، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني من تداعيات ذلك بشكل خاص، انهيار ديموغرافي واسع النطاق، وتفكك النظام العالمي القائم.

ووصف المرحلة المقبلة بأنها "لحظة مفصلية"، حيث تتداخل أزمات ديموغرافية وديمقراطية، في ظل وعود متضاربة: من قفزات طبية مذهلة إلى مخاوف من بطالة جماعية، ومن آمال بالوفرة إلى تحذيرات من كارثة وشيكة. وأكد أن اليقين الوحيد هو أن "شيئًا كبيرًا يقترب، وسيحدث هزة عنيفة للجميع".

وشدد على أن "المستقبل سيكون لأولئك المتجذرين في شيء حقيقي، محسوس، قوي، وقد صمد أمام اختبار الزمن"، داعيًا إلى الارتباط العميق بالمكان، والهوية، والمجتمع.

كما سلّط الضوء على صفتين ضروريتين لعبور المرحلة القادمة: المرونة والتجذر، معتبرًا أن هاتين القيمتين اللتين تقومان على الخبرة والتاريخ والمعاناة هما متأصلتان في الهوية اللبنانية.

وفي ختام كلمته، رأى أنه حان الوقت إلى "بناء الفُلك قبل العاصفة"، فلك لا يُقصد به ماديًا، بل داخليًا. فلك متجذر في قدراتنا الشخصية ومعتقداتنا وشبكات علاقاتنا"، مشدّدًا على أن "كل ما يمكن أن يتزعزع، سيتزعزع"، في إشارة إلى ضرورة الثبات والاستعداد العميق والقدرة على الوقوف دون السقوط.

وفي ظل هذه الاحتمالات المتباينة، أنهى كلمته مؤكدًا: "طوبى لمن يتجذّر في إيمانه، وفي إنسانيته الحقيقية، ويعرف هويته وأصوله، ويواجه المستقبل بثقة، لأنه يعلم أنه ليس وحيدًا."

توزيع الشهادات: في ختام الحفل، تمّ توزيع الشهادات على المتخرّجين والتقاط الصورة التذكارية وأقيم حفل استقبال بالمناسبة.